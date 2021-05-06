الاعلامي “يحي حابر” يحصل على الماجستير بتقدير امتياز

حصل الاعلامي الزميل “يحي محمد حابر ” على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعه أم القرى بمكة المكرمة .
وكانت الرساله التي قدمها “جابر ” عن الفرق وأثر الاعلام الرقمي على الاعلام الورقي.
الجدير ذكره بأن “جابر” كان قد عمل في عدة صحف منها الجزيرة وعكاظ والوطن والمدينة والحياة اللندنية .
صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ “جابر ” وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والعلمية ، والحصول على أعلى الدرجات.
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