الاعلامي “يحي حابر” يحصل على الماجستير بتقدير امتياز

حصل الاعلامي الزميل “يحي محمد حابر ” على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعه أم القرى بمكة المكرمة .

وكانت الرساله التي قدمها “جابر ” عن الفرق وأثر الاعلام الرقمي على الاعلام الورقي.

الجدير ذكره بأن “جابر” كان قد عمل في عدة صحف منها الجزيرة وعكاظ والوطن والمدينة والحياة اللندنية .

صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ “جابر ” وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والعلمية ، والحصول على أعلى الدرجات.