الاعلامي “عيسى الربعي” يحصل على الماجستير بتقدير امتياز

حصل الاعلامي “عيسى علي الربعي” على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعه أم القرى بمكة المكرمة .
وكان الرساله التي قدمها “الربعي” عن دور منصات التواصل الاجتماعي في إذكاء التعصب الرياضي لدى الجمهور السعودي، وحصل على 3:96 من 4.
الجدير ذكره بأن الربعي كان مراسلاً لصحيفة الوطن لعدة سنوات قبل أن يترك العمل الصحفي ويتفرغ لدراسته ، كما أنه إنضم مؤخراً للعمل التلفزيوني حيث أصبح مراسلاً لقناة 24 من منطقة عسير .
دوت الخليج تهنئ “الربعي” وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والعلمية ، والحصول على أعلى الدرجات .
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