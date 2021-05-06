الاعلامي “عيسى الربعي” يحصل على الماجستير بتقدير امتياز

حصل الاعلامي “عيسى علي الربعي” على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعه أم القرى بمكة المكرمة .

وكان الرساله التي قدمها “الربعي” عن دور منصات التواصل الاجتماعي في إذكاء التعصب الرياضي لدى الجمهور السعودي، وحصل على 3:96 من 4.

الجدير ذكره بأن الربعي كان مراسلاً لصحيفة الوطن لعدة سنوات قبل أن يترك العمل الصحفي ويتفرغ لدراسته ، كما أنه إنضم مؤخراً للعمل التلفزيوني حيث أصبح مراسلاً لقناة 24 من منطقة عسير .

دوت الخليج تهنئ “الربعي” وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والعلمية ، والحصول على أعلى الدرجات .