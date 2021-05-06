الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

الخليج – واس: أعلن الديوان الملكي في بيانٍ اليوم (الخميس) وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. وقال الديوان الملكي إنه ستتم الصلاة على الفقيدة اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.

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