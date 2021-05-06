6 مايو، 2021 3:39 م قطر: أوامر بالقبض على وزير المالية والتحقيق معه بقضايا إضرار بالمال العام قالت وكالة الانباء القطرية أن النائب العام القطري أمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة. وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/328606.html

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