القبض على وزير المالية القطري في تهم فساد

ذكر بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي بسبب “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.
وأضاف البيان “أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
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