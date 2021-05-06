ولي عهد أبوظبي: قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية من القرارات المصيرية

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن قرار توحيد القوات المسلحة في الـ 6 من مايو عام 1976 كان أحد القرارات المصيرية والمفصلية في تاريخ البلاد.

وأكمل بن زايد، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية اليوم الخميس، أن توحيد قواتنا المسلحة في الـ 6 من مايو عام 1976، هو الحدث الوطني الأكثر أهمية وتأثيراً في تاريخنا الحديث، بعد قرار إنشاء دولة الاتحاد في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.

وأضاف أن أهم عناصر قوة الإمارات هي وحدة قواتها المسلحة، والتي أرسلت رسالة واضحة إلى العالم كله بأن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخة البنيان قوية الأركان تستند إلى أسس صلبة ومرتكزات متينة، وقادرة على مواجهة التحديات تحت راية واحدة وبروح وطنية واحدة.

وقال الشيخ محمد بن زايد “في هذا اليوم نستذكر بكل فخر الأدوار الوطنية الكبرى التي قامت بها قواتنا المسلحة على مدى العقود الـ 5 الماضية سواء على مستوى حفظ الأمن الوطني والدفاع عن المكتسبات التنموية وصيانة سيادتنا ومقدراتنا، أو على مستوى مساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والشدائد والمحن، وتعزيز أركان منظومة الأمن القومي العربي في مواجهة المخاطر التي تتهددها، أو على مستوى دعم السلام والاستقرار إقليمياً وعالمياً من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام في العديد من المناطق حول العالم، ومكافحة الإرهاب والانخراط الفاعل في الجهود الدولية للتصدي لمخاطر الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، إضافة إلى تضحيات منتسبيها وحبهم لوطنهم وأدائهم لمسؤولياتهم بإخلاص وتفان في كل المهام التي أوكلت إليهم سواء في الداخل أو في الخارج”.

وأشاد بدور المرأة الإماراتية الفاعل في القوات المسلحة وحضورها المهم والمؤثر ضمن صفوفها منذ سنوات طويلة، وقدرتها على إثبات ذاتها ضمن أحد أهم مجالات العمل الوطني وهو المجال العسكري.

وأكمل أنه على مدى السنوات الماضية، غدت الصناعات الدفاعية الإماراتية أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني المبني على المعرفة، وقادرة على إقامة شراكات مثمرة مع أكبر شركات صناعة الدفاع في العالم.