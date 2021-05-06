أبو الغيط يُدين التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس.. ويطالب...

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل جريمة مكتملة الأركان، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذه الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُرسخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

وأشار مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلاً يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني.