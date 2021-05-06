نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2021 في جميع المحافظات عبر رابط ملازمنا

ننشر عبر موقع دوت الخليج نتائج التمهيدي 2021 الثالث المتوسط من خلال موقعي وزارة التربية العراقية ورابط موقع ملازمنا للنتائج للامتحانات الخارجية التي أداها الطلاب خلال الفترة السابقة، والاستعلام عنها اليوم الخميس بحسب ما تم الاعلان عنه.

واعلنت وزارة التربية العراقية عن إصدار نتيجة الثالث المتوسط 2021 اليوم الخميس من خلال عدة مواقع سيتم عرض النتيجة فيها وهي نتائجنا وملازمنا في جميع محافظات العراق ويمكن للطلاب تحميل نتيجة الصف الثالث المتوسط بصيغة pdf.

نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2021 بالعراق

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في كل المحافظات التالية موقع نتائج صف ثالث تمهيدي بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج تمهيدي ثالث متوسط.

ومن خلال الرابط الذي نوفره لجميع طلاب العراق يمكنكم الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2021 التيرم الثاني للدور الأول وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق بحسب تصريحات صحفية أن كثرة أعداد الطلبة الخارجيين تسبب في تأخر إعلان نتائج التمهيدي ٢٠٢١.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية عدة روابط للاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطلاب اليوم بحسب ما تم الإعلان عنه، من خلال الخطوات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم العراقية طالب بوك للطلاب للحصول علي النتيجة برقم المقعد والخطوات كالتالي

دخول الطالب إلى موقع الوزارة والذي نوفره بالأسفل.

كتابة جميع البيانات المطلوبة وهي ( الاسم ورقم المقعد )

تحديد الفصل الدراسي

تحديد المرحلة التعليمية

ثم الضغط علي استعلام النتيجة

سوف تظهر النتيجة خلال دقائق.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط " من هنا "

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط " من هنا "

أما من خلال مواقع نتائجنا وملازمنا فهي مواقع تعليمية تابعة لوزارة التربية العراقية تظهر فيها نتائج الثالث المتوسط التمهيدي من خلال إدخال الرقم السري للطالب أو رقم المقعد الخاص به في الامتحان للحصول علي النتيجة، أو تحميلها بحسب المحافظة التي يقطن بيها الطالب.