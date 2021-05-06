الأزهر يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس

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الخليج – واس: أدان الأزهر إرهاب الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون، إثر محاولات الاحتلال الإسرائيلي الاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينيين القاطنين بالحي وتهجير سكانه قسريًا، وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح والاعتداء عليهم، مما أسفر عن وقوع مصابين.
وأكد الأزهر في بيان اليوم، تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد استبداد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية، داعيًا العالم لإدانة هذه الأفعال الهمجية، والوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومناصرة الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والقضية العادلة.
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