رابط التربية العراقية نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2021 عبر موقع نتائجنا وملازمنا

أعلنت وزارة التربية العراقية الكشف عن ستار نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2021 في جميع محافظات العراق من خلال الرقم الامتحاني بعد تحديد الأوامر المطلوبة من تحديد الفصل الدراسي والمحافظة واسم المدرسة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 والخارجي " من هنا "

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2021 والخارجي " من هنا "

ووفرت وزارة التربية العراقية رابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2021 من خلال عدة مواقع اهمها رابط موقع نتائجنا ورابط موقع ملازمنا للاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي بطريقة التحميل بصيغة PDF لجميع المحافظات العراقية.

وننشر نتائج السادس الاعدادي 2021 التمهيدي في جميع المحافظات التالية نتائج تمهيدي 2021 بغداد ,الرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك , نتائج تمهيدي سادس علمي 2021.

ونشرت وزارة التربية عير صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي اليوم الخميس فيما يخص نتائج التمهيدي 2021 السادس الاعدادي، ونتائج التمهيدي 2021 سادس اعدادي الاحيائي التطبيقي الادبي التمهيدي جميع المحافظات، ونتائج الخارجي 2021 سادس اعدادي.

اعلن في هذا اليوم عن نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2021 وتم تنزيل جميع المحافظات . واعلنت وزارة التربية عن اكمالها لكل متطلبات نتائج الخارجي للصف السادس الاعدادي 2021 من فحص وتدقيق وكذلك الاجراءات المتعلفة بالامور اللوجستية طالب بوك وستنشر نتائج السادس الاعدادي 2021 التمهيدي والخارجي الادبي والعلمي عند اتمام ها في مواقع متعدده منها نتائج 2021 الدور الثالث نجاحنا موقع النجاح موقع ملازمنا وابن الدورة.

رابط نتائج التمهيدي السادس الاعدادي 2021 الخارجي



رابط الخارجي التمهيدي 2021 للفرع العلمي والاحيائي والتطبيقي والادبي في هذه السنة الجديدة في ذات الرابط المنشور سابقاً.

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية عدة روابط للاستعلام عن النتيجة الخاصة بالطلاب اليوم بحسب ما تم الإعلان عنه، من خلال الخطوات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم العراقية للطلاب للحصول علي النتيجة برقم المقعد والخطوات كالتالي:



دخول الطالب إلى موقع الوزارة والذي نوفره بالأسفل.

كتابة جميع البيانات المطلوبة وهي ( الاسم ورقم المقعد )

تحديد الفصل الدراسي

تحديد المرحلة التعليمية

ثم الضغط علي استعلام النتيجة

سوف تظهر النتيجة خلال دقائق.