مبعوث الأمم المتحدة بالشرق الأوسط: التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة

قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة، يأتي ذلك فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة إلى 22 إصابة، في وقت تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث في قضية تتعلق بملكية عقارات في المنطقة.

وقالت الجمعية في بيان إنها “نقلت إصابتين بآلام شديدة في الصدر إلى المستشفى”، وفقا لـ”العربية”.

وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقا، وهي “8 إصابات بالاختناق و6 بالرصاص المطاطي وإصابتان بالضرب المبرح و3 بقنابل الصوت وواحدة بغاز الفلفل”.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية من جهتها اعتقال 11 شخصا الليلة الماضية خلال الاحتجاجات في الحي التي يقودها فلسطينيون محتجون على الأمر بإخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.

وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية، التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي.

ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخصّ 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.