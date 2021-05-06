- 1/2
- 2/2
قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشرق الأوسط اليوم الخميس، إن التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة، يأتي ذلك فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة إلى 22 إصابة، في وقت تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث في قضية تتعلق بملكية عقارات في المنطقة.
وقالت الجمعية في بيان إنها “نقلت إصابتين بآلام شديدة في الصدر إلى المستشفى”، وفقا لـ”العربية”.
وأضيفت إلى الإصابات المسجلة سابقا، وهي “8 إصابات بالاختناق و6 بالرصاص المطاطي وإصابتان بالضرب المبرح و3 بقنابل الصوت وواحدة بغاز الفلفل”.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية من جهتها اعتقال 11 شخصا الليلة الماضية خلال الاحتجاجات في الحي التي يقودها فلسطينيون محتجون على الأمر بإخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية، التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي.
ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخصّ 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبعوث الأمم المتحدة بالشرق الأوسط: التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.