انخفاض أسعار النفط
انخفضت أسعار النفط بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم الخميس، وذلك تحت ضغط زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وغيرها، ورغم انخفاض فاق التوقعات كثيرا لمخزونات الخام الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4 في المائة، إلى 68.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، وخسرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 0.5 في المائة، وتراجعت إلى 65.32 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ منتصف مارس الماضي الأربعاء قبل أن يتراجعا ليختما الجلسة دون تغير يذكر بعد يومين من المكاسب.
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