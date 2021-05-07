السعودية.. وفاة 8 فلسطينيين بحريق في جدّة 

لقي ثمانية فلسطينيين بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة يوم الخميس مصرعهم، بحريق اندلع في مقر إقامتهم في مدينة جدة السعودية.

ونشرت سفارة فلسطين في جدة أسماء الضحايا وهم بدور أحمد البورنو، وأبناؤها نغم نادر عيوش، وتالين، وبسنت، وكنان، وهتان، بالإضافة إلى رئيسة عبد الله الحليمي وابنتها غادة إسلام دحلان.

بدوره، نعى سفير فلسطين لدى السعودية بسام الآغا وطاقم السفارة ضحايا الحادث وتقدموا بالعزاء لذوي الضحايا وأبناء الجالية.

وفي أعقاب الحادث وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، توجه السفير الآغا إلى مدينة جدة وعزى في الضحايا، ووقف على حيثيات الحادث الأليم.