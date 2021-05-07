لقي ثمانية فلسطينيين بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة يوم الخميس مصرعهم، بحريق اندلع في مقر إقامتهم في مدينة جدة السعودية.
ونشرت سفارة فلسطين في جدة أسماء الضحايا وهم بدور أحمد البورنو، وأبناؤها نغم نادر عيوش، وتالين، وبسنت، وكنان، وهتان، بالإضافة إلى رئيسة عبد الله الحليمي وابنتها غادة إسلام دحلان.
بدوره، نعى سفير فلسطين لدى السعودية بسام الآغا وطاقم السفارة ضحايا الحادث وتقدموا بالعزاء لذوي الضحايا وأبناء الجالية.
وفي أعقاب الحادث وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، توجه السفير الآغا إلى مدينة جدة وعزى في الضحايا، ووقف على حيثيات الحادث الأليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. وفاة 8 فلسطينيين بحريق في جدّة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.