“الموارد البشرية” تشترط الحصول على “اللقاح” للحضور إلى مقرات العمل

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا إلزاميًا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات العام، الخاص، غير الربحي) إلى مقرات العمل.
ودعت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات إلى البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.
وأضافت الموارد البشرية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، علمًا أن الوزارة ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبًا.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية؛ حرصًا على سلامة العاملين والمراجعين، وللعمل في بيئة عمل آمنة صحية.
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