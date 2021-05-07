استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين

الخليج – واس: استشهد فلسطينيان، وأصيب ثالث بجروح خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرب معسكر سالم غرب جنين. وأكدت مصادر أمنية ومحلية في جنين، استشهاد شابين قرب سياج المعسكر لم تعرف هويتهما بعد، فيما أصيب آخر بجروح خطرة فيما منعت قوات الاحتلال طواقم إسعاف الهلال الأحمر في جنين من الاقتراب من معسكر سالم.

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