ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض عوائد السندات

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض عوائد السنداتارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ عوض تراجع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا نجم عن صعود الدولار.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1789.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:09 بتوقيت غرينتش.

فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1788.20 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2975.18 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار للأونصة يوم الثلاثاء الماضي بدعم عجز في الامداد.

واستقرت الفضة عند 26.49 دولار للأونصة، بينما نزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 1218.81 دولار للأونصة.