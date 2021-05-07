- 1/2
- 2/2
أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس استئناف الرحلات الدولية مع 12 دولة، مع خروج بلاده بحذر من قيود الإغلاق اعتبارا من الـ17 من مايو.
وأعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن طفرة كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند تعتبر “مصدرا للقلق”، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس هذا الأسبوع هناك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تعلن فيه الحكومة عن الوجهات السياحية التي لا تستلزم الحجر الصحي مع الرفع المتوقع للحظر المفروض على العطلات الأجنبية اعتبارا من 17 مايو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: استئناف الرحلات الدولية مع 12 بلدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.