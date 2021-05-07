بريطانيا: استئناف الرحلات الدولية مع 12 بلدا

أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس استئناف الرحلات الدولية مع 12 دولة، مع خروج بلاده بحذر من قيود الإغلاق اعتبارا من الـ17 من مايو.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن طفرة كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند تعتبر “مصدرا للقلق”، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس هذا الأسبوع هناك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تعلن فيه الحكومة عن الوجهات السياحية التي لا تستلزم الحجر الصحي مع الرفع المتوقع للحظر المفروض على العطلات الأجنبية اعتبارا من 17 مايو.