- 1/2
- 2/2
اعتمدت منظمة الصحة العالمية اللقاح الصيني لكوفيد 19 (سينوفارم) على قائمة الاستخدام الطارئ لمكافحة الوباء.
وحثّ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الدول على تسريع الإجراءات التنظيمية الوطنية؛ لاعتماد اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة وإنقاذ الأرواح في الوقت الذي يشهد العالم 100 ألف وفاة أسبوعياً بسبب الجائحة.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم: إنه بهذه الخطوة يكون “سينوفارم” سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: اعتماد لقاح “سينوفارم” لكوفيد 19 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.