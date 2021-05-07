الصحة العالمية: اعتماد لقاح “سينوفارم” لكوفيد 19

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اللقاح الصيني لكوفيد 19 (سينوفارم) على قائمة الاستخدام الطارئ لمكافحة الوباء.

وحثّ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الدول على تسريع الإجراءات التنظيمية الوطنية؛ لاعتماد اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة وإنقاذ الأرواح في الوقت الذي يشهد العالم 100 ألف وفاة أسبوعياً بسبب الجائحة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم: إنه بهذه الخطوة يكون “سينوفارم” سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية.