بالخمسة الهلال في الصدارة

تصدر نادي الهلال دوري محمد بن سلمان للمحترفين برضيذ 51 نقطه وذلك بعد تغلبه على شقيقة الشباب بخمسة اهداف لهدف في مباراة مؤجلة من الجولة 26. سجل للهلال غوميز هدفين وفييتو وناصر الدوسري ومحمد كنو بهدف لكل منهم. وسجل هدف الشباب الوحيد مارتينيز في الدقيقة الخامسة. وبقي الشباب على رصيده السابق 48 في المركز الثاني .

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