السفير المالكي: زيارة رئيس الوزراء الباكستاني ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

الخليج – واس : أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف سعيد المالكي أن زيارة دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى المملكة العربية السعودية ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتزيد من تقوية وتماسك أواصر العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات أخوية نابعة من محبة صادقة من كلا الشعبين الشقيقين، مضيفًا أن العلاقات الاقتصادية في نمو مطرد خاصة بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لباكستان في عام 2019 م، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة، والتي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في جميع المجالات.

وأشار المالكي إلى أنه بفضل الله ثم دعم وتوجيه القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة دقيقه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سوف يُوقع في هذه الزيارة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية والمناخ والإعلامية والمجلس الأعلى التنسيقي بين البلدين، والتي سوف يكون لها الأثر الكبير للبلدين.

وأعرب عن سعادته بأن التبادل التجاري السعودي الباكستاني تمكن من الحفاظ على القوة والتحرك الدافع بالرغم من جائحة كورونا والتداعيات السلبية الناتجة عنها إذ بلغ (2.322) مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الماضي (2019م/2020م)، ولا تزال المملكة ضمن أربع أكبر الدول المصدرة إلى باكستان، بينما أهم السلع السعودية المصدرة إليها هي المنتجات النفطية واللدائن والبلاستيك والكيماويات وغيرها، حيث إنّ المملكة احتلت المرتبة (12) ضمن الدول المستوردة من باكستان للعام 2020م، وأهم السلع المستوردة من باكستان هي الحبوب (الأرز) والمنسوجات واللحوم والبهارات.

وأضاف المالكي أنّ المملكة تعد أكبر مصدر للنفط للبلد الشقيق، والسوق السعودي ضمن الأسواق الرئيسة والمهمة للمنتجات الباكستانية، كما تستضيف المملكة حوالي 2 مليون باكستاني يعملون بها، ويرسلون مليارات من التحويلات المالية سنوياً إلى وطنهم، التي بلغت 5 مليارات 732 ألف دولار أمريكي في العام المالي الماضي (2020م/2021م)، وأسهمت بحوالي (27%) من إجمالي التحويلات المالية المرسلة من قبل المغتربين الباكستانيين في مختلف أنحاء العالم.