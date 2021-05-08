مسؤول باكستاني: المملكة حليف إستراتيجي مهم لباكستان والعلاقات معها تخدم الاستقرار في المنطقة

الخليج – واس : قال سفير باكستان الأسبق لدى المملكة العربية السعودية خان هشام بن صديق : “إن المملكة العربية السعودية هي أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين لباكستان”.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن العلاقات بين المملكة وباكستان تعتبر علاقات عريقة قوية للغاية، تستند على مبادئ الأخوة والثقة والقيم الدينية المشتركة، وقد صمدت هذه العلاقات أمام اختبار الزمن في كل المراحل.

وسلط الضوء على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفي ظل تحول سياسي بالغ الأهمية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال : “إنها زيارة مهمة للغاية ستسهم في تنشيط العلاقات الثنائية بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية، وستخرج بنتائج إيجابية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون”.

وبيّن أن الشعب الباكستاني يكن احتراماً وتقديراً كبيراً لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية، ولا يخفى أن المملكة تقف دائماً مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وتستضيف أكثر من مليوني باكستاني على أراضيها، ولا شك في أن التعاون الأمني والسياسي بين البلدين كان استثنائيًا، لافتًا النظر إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ونوه بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة على مستوى الأمة الإسلامية، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود وخدمات استثنائية للحجاج والمعتمرين.

وقال إن حكومة المملكة العربية السعودية تكون دائمًا في الطليعة لمعالجة القضايا الحرجة التي تواجه الأمة، بما في ذلك دعم الدول الفقيرة والشعوب المحتاجة.