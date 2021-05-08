التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة فوق منطقة خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم السبت، إحباط هجوم جوي لجماعة الحوثية على جنوب المملكة. وقال التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب غربي السعودية". وأضاف "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية". وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية، فيما تنفذ جماعة ، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل الأراضي السعودية.

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