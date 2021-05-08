بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية يندد بـ«الإبادة الجماعية» في تيجراي

انتقد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، في أول تعليق علني له على الحرب في منطقة تيجراي، تصرفات إثيوبيا بشدة، قائلاً، إنه يعتقد أنها إبادة جماعية: “إنهم يريدون تدمير شعب تيجراي “.

وفي مقطع فيديو تم تصويره بهاتف محمول الشهر الماضي في إثيوبيا، يخاطب البطريرك المسن أبونا ماتياس عشرات الملايين من أتباع الكنيسة والمجتمع الدولي، قائلاً، إن محاولاته السابقة للتحدث علناً قد تم حظرها. هو من عرق تيجرايان.

واندلع القتال في تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قواعد للجيش في أنحاء المنطقة.

وأربكت الهجمات في البداية الجيش الاتحادي، الذي شن فيما بعد هجوما مضادا إلى جانب جنود إريتريين وقوات من إقليم أمهرة المجاور.

وقال أبونا ماتياس متحدثا باللغة الأمهرية وسرد الفظائع المزعومة بما في ذلك تدمير الكنائس والمذابح والمجاعة القسرية والنهب: “لا أعرف لماذا يريدون إعلان الإبادة الجماعية لسكان تيجراي”. “هذا ليس خطأ شعب تابي. يجب أن يعرف العالم كله عن ذلك”.

وطالب بالقوة مضيفا أن “هذا الموسم السيئ قد يمر”. ويحث العالم على العمل.

وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وإنها تقدم مساعدات إنسانية في تيجراي.