البرلمان العربي يستنكر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى

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الخليج – واس: استنكر البرلمان العربي قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين واقتحام منازل أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتهجير سكانها قسرًا، معربًا عن رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال التي تعد انتهاكًا صارخًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وحذر البرلمان العربي، في بيان اليوم، من مغبة التصعيد الذي يدفع بتقويض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالكف الفوري عن الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى.
ودعا المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد والانتهاكات في المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وفي القدس المحتلة، مؤكدًا وقوفه التام إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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