فلسطين تطالب بعقد اجتماع عاجل لبحث التحرك العربي للجرائم الإسرائيلية ضد مدينة القدس والأقصى

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الخليج – واس: طالبت دولة فلسطين بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، لتدارس الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها .
وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، في تصريح اليوم، أن الاجتماع سيبحث خطورة الاعتداءات الوحشية على المصلين بالمسجد الأقصى وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها .
وشدد على ضرورة أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق وتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.
وأكد “اللوح”، أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركًا سريعًا لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم قطعان وعصابات المستوطنين الغرباء ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
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