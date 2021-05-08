الشورى يناقش التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد

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عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعاً ( عبر الاتصال المرئي ) برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1441 / 1442هـ , بمشاركة معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة استعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وما تقدمه من خدمات للمشتركين، وما تم إنجازه خلال عام التقرير، مع استعراض لاستثمارات المؤسسة.
كما ناقش المجتمعون إدارة وتنمية موارد المؤسسة المالية وتبني أفضل الحلول للحفاظ على استدامة استثماراتها من أي متغيرات اقتصادية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، وفقا لـ”الرياض”.
وفي نهاية الاجتماع طرح أعضاء اللجنة عدة تساؤلات حول العديد من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، حيث أجاب مسؤولو المؤسسة عنها , وذلك تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة ورأيها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس للمناقشة في إحدى الجلسات العامة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.
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