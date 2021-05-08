تعادل برشلونة مع أتلتيكو يشعل الصراع على اللقب

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شتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد المتصدر سلبياً اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يلتقي أشبيلية غداً الأحد في الجولة نفسها.
ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجومياً بشكل واضح وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندري تير شتيغن تألق في الدفاع عن شباك برشلونة، كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.
وجاء الشوط الثاني متوازناً بين الفريقين بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ على الكرة بين الفريقين، كما تبادل الطرفان تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.
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