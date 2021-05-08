 مقتل 10 مسلحين بهجوم على قوات الجيش السوري في إدلب 

أعلن الأميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مجموعة من المسلحين هاجمت مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب، وتم القضاء على 10 من المهاجمين.
وأضاف أن الهجوم وقع في "منطقة مستوطنة الملاذجة بمحافظة إدلب"، مشيرا إلى أن المهاجمين هم "من المقاتلين من أصول أجنبية من تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي وعددهم نحو 20 شخصا واستهدفوا مواقع القوات الحكومية السورية".
وأكد كاربوف أن وحدات الجيش السوري صدت الهجوم، و"تم القضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين، حيث تراجع الباقون في اتجاه قرية فطيرة".
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