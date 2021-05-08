الإعلام المزيف لا حسيب ولا رقيب

بين فترة وآخري يظهر من كل حدب وصوب من يسجل ويصور وينشر دون رقيب على المحتوى فقد تعدوا حدود الإعلام وأصبح منهم المفتي والشيخ والقاضي والمصلح والمربي والمعلم!

إلى متى نسمح للسنابين؟ ( السابيون ) سمهم كما شئت فاللغة العربية أصبحت بين من هب ودب

قلت لكم لا يوجد رقيب أو حسيب العام الماضي من السابين ( أصحاب السناب شات ) من أفتى حرمة الصدقة التي تكتب عليها أسماء المتصدقين وحجم الكثير عن استمرار صدقاتهم التي تحث الآخرين على البذل.

اليوم يخرج لنا مفتي بضحكته السخيفة على من أكل وشرب في نهار رمضان، وفي فتواه نصحة بتناول كوب من الشاهي الأخضر،

بعد أن تذكر الصائم أنه صائم، بالله عليكم؟ أهذه فتوى تضرب بكلام الرسوم -صلى الله عليه وسلم – عرض الحائط، فعن النبي -صلى الله عليه وسلم – أنه قال : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هكذا جاء في الصحيحين، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره : من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو المعتمد.

لا ريب أن يخرج أمثال هؤلاء طالما ترك الأمر على مصراعيه وأصبح لمثل هؤلاء متابعون ومعلنون دون ردع وحساب حيث السياسة الإعلامية في المملكة التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 20 شوال من عام 1402هـ وضعت في مادتها الأولي يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس .

وفي مادتها الثالثة جاء النص الصريح التالي : تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع …الخ.

وباقي المواد التي تراعي تربية الأطفال وعمل النساء والاهتمام بالأسر والثقافة والعلوم ووضعت العقوبات الرادعة لكل من يتخطى هذه الحدود التي كتبت في مواد ونظمت لها الأنظمة والقوانين يعاقب الفاعل أكان فعله بقصد أو حسن نية، المهم هو ما يتضمن المحتوى الذي نشر.

هنا أتساءل في دهشة وحيرة من أمري أين دور الرقابة أين دور من يحجم المحتوى الإعلامي والإعلاني من سمح لهؤلاء بدخول الساحة الإعلامية هل صرح لهم؟ فمن يحاسب من يا ترى؟

حيث نرى من يصور طعام، ملابسة، حتى مكياج النساء وملابسها.. بلا حياء أو إستحياء حتى تمادى الأمر وخرج التصوير علني في الشارع في البيت .

التصوير في الشوارع أصبح ميزة وفي أماكن العمل أصبح أنجز

دون مراعاة للمارة دون أخذ الأذن المسبق وينشرون الحدث بطريقتهم اللامنهجية وعفوا أن قلت بطريقتهم الهمجية وبأسلوبهم الركيك المحشو بالغث ثم الغثيث والمغثوث لا مراعاة لحرمة أحد

أتسأل هل هم يمثلون الإعلام السعودي ويحاسبون على المحتوى أم ترك للسنابين كامل الأمر من فتوى ومن عارضات أزياء ومن دخول مسارح الأحداث ما بين حريق وغرق وسرقة ونهب وسلب أصبحوا يغطون الأحداث الكبرى ويفسح لهم المجال أكثر من صنف رسميا من وزارة الإعلام السعودية على أنه أعلامي.

أخشى أن يتم منح كل من عمل سناب بطاقة أعلامي ، يا حزناه على المحتوى الإعلامي، و يا حزناه على تركهم بلا عقاب.

وأخيراً

بش ويش بالله علينا بشويش

بقلم

ياسر الحبيشي

أبو عمار