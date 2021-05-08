أكد المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر بن غنام القريني، ضبط كمية كبيرة من المخدرات في منطقتي نجران وجازان وإلقاء القبض على عدد من المتهمين بتهريبها.

حرس الحدود السعودي يحبط تهريب 802 كغم من الحشيش و25.4 طن من يروجون المخدرات عبر "سناب شات"..الأمن السعودي يلقي القبض على 3 مواطنين بمدينة حائل

وقال إنه "في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات فقد تم ضبط (802) كيلوغرام في منطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها".

وأضاف: "تم إلقاء القبض على 25 متهما، بينهم 3 مواطنين، و14 شخصا من الجنسية اليمنية، و4 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسية الصومالية، و2 من الجنسية الباكستانية".

وتابع: "العمليات الأمنية الأخرى لرجال حرس الحدود تمثلت في ضبط 25.4 طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 16 شخصا جميعهم من الجنسية اليمنية".

وأكد القريني، أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهماتهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.