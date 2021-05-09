10 إصابات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

أصيب 10 مصلين على الأقل، فجر اليوم الأحد، إثر اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء خروجهم من المسجد الأقصى بعد إحياء ليلة القدر، قرب باب الأسباط.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت أحد المصابين إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانيا.
وأدى نحو 100 ألف مصلٍ شعائر إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم كل محاولات الاحتلال منعهم من ذلك.
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