الصين: سقوط جزء كبير من الصاروخ الفضائي فوق المحيط الهندي

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أعلنت السلطات الصينية اليوم (الأحد) أنّ جزءاً كبيراً من الصاروخ الفضائي تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.
وقال المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة، إنّه “بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 بتوقيت غرينيتش) عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق +لونغ مارتش 5 بي ياو-2″+ إلى الغلاف الجوي”، لافتاً إلى أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.
وأبان المكتب وفقاً للتلفزيون الرسمي الصيني، أن منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 درجة شمالاً”، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي، جنوب غرب الهند وسريلانكا.
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