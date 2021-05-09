إصابة 17 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس

الخليج – واس: أصيب 17 فلسطينياً بجروح جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم (السبت) في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الأسباط وحطة بالقدس المحتلة. وأعلن الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان له، إصابة 17 فلسطينياً تم نقل ستة منهم للمستشفى، وكانت إصاباتهم بالرصاص المطاطي، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال لم تسمح لسيارات الإسعاف الدخول لمحيط باب العامود .

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