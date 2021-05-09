4 وفيات و142 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات، و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 490 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليوم حول آخر المستجدات فيروس كورونا، إنها سجلت 102 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا لتصل حالات التعافي الى 96232 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 104527 حالة، و950 وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 7345 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات، وصلت إلى 206 حالات، مشيرة إلى وجود 162 في حالة الخطر.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة، وهي تكفي لـ55200 شخص، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 38168 شخصا.