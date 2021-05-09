الهند تسجل 403738 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الخليج – واس: سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 403738 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4092 وفاة .
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 21892676 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 242362 حالة وفاة.
ومددت السلطات الهندية العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع أخر في العاصمة الهندية نيودلهي، وتبنت قيودًا أكثر صرامة للسيطرة على موجة تفشي فيروس كورونا.
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