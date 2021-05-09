بريطانيا تطالب إسرائيل بالتوقف عن التهجير القسري للفلسطينيين

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الخليج – د ب أ: طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الحكومة الإسرائيلية بوقف الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس، معبراً عن قلق الحكومة البريطانية من التطورات والهجوم الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في القدس.
وقال كليفرلي في بيانه، إنه يشعر بالقلق من التوتر المتصاعد في القدس والمرتبط بالتهديدات بإخلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن التصعيد والعمل من أجل التهدئة في القدس الشرقية.
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