رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة

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الخليج – واس: غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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