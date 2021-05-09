مستجدات “كورونا”.. تسجيل 13 وفاة و942 إصابة جديدة وشفاء 1064 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) تسجيل 942 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 426384 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7072 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 409740 حالة، لافتة إلى أن هناك 9572 حالة نشطة حالياً، من بينها 1336 حالة حرجة.