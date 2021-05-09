البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

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الخليج – واس: يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة يوم 19 مايو الجاري بالقاهرة، لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واقتحامها المسجد الأقصى، واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له اليوم أن الجلسة الطارئة ستبحث أيضًا التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وسياسة الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة وقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم جميع حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
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