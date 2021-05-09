سفارتنا في كوالامبور: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

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الخليج – واس: أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في مملكة اتحاد ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا ، فإن ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.
كما أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة.
وأوضحت السفارة أنه في حال وجود تحديث سيتم إفادة المواطنين في حينه.
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