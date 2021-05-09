مظاهرة حاشدة في عمان تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة 

خرج مئات الأردنيين في تظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان للمطالبة بإغلاقها، وذلك على خلفية الأحداث في القدس.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات مؤيدة للقدس والمقدسيين، كما أنهم طالبوا بطرد سفير تل أبيب في عمان وإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل المعروفة باسم "وادي عربة للسلام".
واعتبر المعتصمون أن "السفارة والمعاهدة مع الأردن غطاء للممارسات الصهيونية في القدس، وأن القدس برقبة كل مطبع، وأننا نمثل موقفا وطنيا وقوميا، وأن وقوفنا يأتي دفاعا عن السيادة الوطنية والمصلحة القومية"، حسب ما نقلت صحيفة "الغد" المحلية.
كما دان المحتشدون التطبيع العربي مع إسرائيل، ودعوا الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف واضح "لوقف كافة الممارسات التطبيعية معها".
واعتدت الشرطة الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت على المصلين داخل المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين، وفق السلطات الطبية.
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