- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: شددت وزارة التجارة , على أهمية الرقابة بشكل صارم على المولات والمراكز والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأكدت متابعة الفرق الرقابية بشكل مكثف لإجراءات الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمولات والمراكز والمنشآت، إضافة إلى آلية إدارة التجمعات، وإجراءات منع تجمهر العملاء عند المداخل والمخارج وفقًا للبروتوكلات الوقائية المعتمدة، وذلك لمنع التزاحم وتحقيق سلامة المجتمع.
كما شددت الوزارة على تطبيق العقوبات بحق المخالفين التي تصل إلى إغلاق المنشأة التجارية لستة أشهر، والإحالة للنيابة العامة.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحرص على عدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحامًا، و تطبيق كافة الإجراءات الصحية وبالأخص لبس الكمامة والتباعد والتعقيم ونظافة اليدين. ونصحت باختيار الأوقات المناسبة لتسوق مستلزمات عيد الفطر المبارك “خارج أوقات الذروة والتي تمتد من التاسعة ليلاً حتى الثانية صباحًا”، أو من خلال مواقع التجارة الإلكترونية الموثوقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجارة: تشديد الرقابة على المولات والمراكز والمنشآت التجارية لتطبيق الاحترازات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.