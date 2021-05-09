اليونيسف يدعو الاحتلال إلى الامتناع عن استخدام العنف في القدس الشرقية

الخليج – واس: دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى حماية جميع الأطفال من العنف في كل الأوقات، حاثًّا السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن استخدام العنف ضد الأطفال والإفراج عن جميع الأطفال المعتقلين.

وأشار (اليونيسف)، اليوم في بيان صحفي، إلى إصابة 29 طفلا فلسطينيا، من بينهم رضيعة، في القدس الشرقية بما في ذلك في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، واعتقال ثمانية أطفال فلسطينيين.

وأفاد أنه تم نقل بعض الأطفال إلى المستشفيات عقب إصابات في الرأس والعمود الفقري، مشيراً إلى تقارير تفيد بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع لمساعدة الجرحى ونقلهم، وعن تفتيش عيادة في المكان.

وجدد الصندوق دعوته لجميع الأطراف المعنية أينما كانت لمنع أي تصعيد إضافي وحماية جميع المدنيين وخاصة الأطفال.