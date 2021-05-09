نور مكة يصدر أول شهادة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لزمالة جراحة الأوعية الدموية

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زينه الفدح
كشف المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور وائل الميمني
عن تخرج أول متدرب في زمالة جراحة الأوعية الدموية .
مضيفًا إلى أنه جاء بعد التعاون المشترك بين المستشفى وهيئة التخصصات الصحية والتى أثمرت ولله الحمد عن تخريج أول متدرب على مستوى مستشفيات وزارة الصحة .
وقد أوضح الدكتور حاتم عبادة الممثل النظامي للاعتماد المؤسسي بمستشفى النور التخصصي أن هذا البرنامج يعد نتاجًا لاتفاقية التعاون المشترك مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد اعتماد مستشفى النور التخصصي مركزًا تدريبيًا لبرامج الزمالة والذي يضم ٢٧ برنامجًا تدريبيًا فى مختلف التخصصات الطبية.
من جهته أوضح رئيس البرنامج بالمستشفى واستشاري جراحة الأوعية الدموية والتداخلية د حسن الزهراني قائلًا بفضل الله تم تخريج أول متدرب في البرنامج بعد انتهاء مدة التدريب لهذا التخصص وهي ٣ سنوات وذلك بعد اعتماد مستشفى النور التخصصي كمركز متخصص لتدريب زمالة جراحة الأوعية الدموية فى عام ٢٠١٨.
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