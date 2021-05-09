السعي لأهدافك

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كتبه / أفنان المالكي
السَعي متعب وشاق و أحيانًا لا يكون هناك مُستراح يظلك ، و إن الرحلة قد تطول،
لكن لا يصيبك يأس من صعوبة الطريق، ولا تستسلم للخيبات، مهما كان جرح عدم تحقق أهدافك غاير.
انت اللي تختار السُبل..
الى وصول الخريطة في يدك و الداعم الوحيد لك في رحلتك هو انت فقط.
لا تلوم صعوبة الطريق، لا تلوم تعب رجلك، و لا حتى عُمق اختيارك.
بس حاول..حاول بتوكل و بصدق و صبر و توقّع، طالما سلكت الطريق..
توكّل و أفعل كل اللي عليك و اللي في مقدورك و بعدها اللي يكتبه الله هو كل الخير.
وقتها اعرِف..إن يقينك بعطاء الله ثم عملك بالأسباب، دوافع كافية جدًا للرِضا لأنك سَعيت و ما قعدت.
و إن خيرة الله هي الأصلَح.. الأخيَر.. الأجمل من كل ترتيباتك.
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