الطموح بين الواقع والمأمول

لا يقف طموح الانسان الناجح في نقطة ضيقة او محدودة فالحياة مليئة بالشخصيات المبدعة الذين ننبهر بنجاحهم وليس بالشرط ان نقتدي في شخصيتهم او سلوكهم ان كانت تخالف مبادئنا او اعرافنا او ديننا فجوهر الحديث على انجاز تحقق

فكل مايكون طموحك ذا سقف عالي فهذه دلالة على ان خط سيرك في الحياة صحيح والتاريخ مليء ومتنوع بالنوابغ في العصر القديم والعصر الحديث

فنأخذ من كل بستان زهرة، نذكر البعض منهم أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي طبيبٌ وكيميائي وفيلسوف ورياضيّاتيٌّ ، إسحاق نيوتن إنجليزي يعد من أبرز العلماء مساهمة في الفيزياء والرياضيات عبر العصور ، الفتاة السعودية تالا أبو النجا أعدت نظام قراءة للمكفوفين أسهل من طريقة “برايل”وذلك من خلال رموز هندسية ، لذا أحببت ان أوقد في أبنائنا وبناتنا حماسة التطوير وصناعة مستقبل مزدهر لان الدلائل تشير بأن هناك قفزة تاريخية للمملكة العربية السعودية بكل المجالات وانفتاح على العالم ومنافسة الدول في الصناعات والتقنيةوالمشروع السعودي لإعادة التشجير الذي قد يصبح الأكبر من نوعه في العالم خير شاهد على التغير الذي كل الدول تطمح له فكل هذي المشاريع تحتاج لأبناء وبنات الوطن ان يقودوا ويشاركوا في التنمية والتطور والازدهار. كتبه موفق بن بادي

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