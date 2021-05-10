صورة التويجري في نهائي الشوالي

في بادرة مميزة وضع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشوالي الأستاذ / عيسي الشقيقي المعروف بحبة الشديد لنادي النصر عبارة إلى جنة الخلد بإذن الله ” ومعها صوره الراحل عادل التويجري على قمصان فريقي الفارس وليفربول مصر اللذان يلعبان نهائي البطولة الذي يقام على ملعب أكشن بخميس مشيط. وأوضح ” الشقيقي” أنه يتقدم نيابه عن جميع منسوبي البطولة بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد عادل التويجري ، وجميع منسوبي الوسط الرياضي . وأكد أن المصاب مصاب الجيمع وأن جميع الجماهير الرياضية في منطقة عسير عامه والجماهير النصراويه خاصه ؛ أحزنها هذا النبأ، والرياضة تقربنا ولا تباعدنا رغم اختلاف الميول .

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