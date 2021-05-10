“نايف تويلي” يتخرج من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم

الخليج – سامي العتيبي : يتلقى نايف بن فواز بن تويلي، التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بمناسبة تخرجه برتبة “ملازم” في كلية الملك فهد الأمنية.

ودعا “الملازم نايف” الله -عز وجل- أن يكون تخرجه خير بداية وعون؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن، كما شكر كل من هنأه بالتخرج من الأهل والأصدقاء والزملاء.. تهانينا

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