أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع مئات الإصابات في صفوف المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام قوات الاحتلال للمسجد. وتصدى المرابطون لاقتحام قوات الاحتلال التي قابلتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والأعيرة المطاطية في محاولة لتفريقهم. في السياق ذاته اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وباب العامود بالقدس المحتلة. وقد أسفرت المواجهات عن إصابة أربعة عشر فلسطينيا. جاء ذلك مع استمرار الاعتصامات بعد قرار المحكمة الإسرائيلية إرجاء البت في قضيتهم إلى جلسة يتم تحديدها خلال ثلاثين يوما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مئات الإصابات في صفوف المقدسيين المرابطين في الأقصى جراء اقتحام قوات الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.