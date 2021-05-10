الهند تسجل 366161 إصابة جديدة بكورونا و3754 وفاة

الخليج – واس: سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 366161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 3754 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أن عدد الأصابات ارتفعت إلى 22.66 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات فيها إلى 246116 وفاة.

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